شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. حريق في مصفاة ميناء عبدالله دون إصابات والان نبدء بالتفاصيل

اندلع حريق هائل في مصنع الكيروسين بمصفاة ميناء عبدالله بالكويت، وعلى الفور هرعت سيارات الإطفاء التابعة لمراكز إطفاء أم الهيمان ومبارك الكبير وميناء عبدالله والإسناد إلى المكان للسيطرة على الحريق، ولم يُعرف سبب اندلاع الحريق، ولم يتم تسجيل إصابات بشرية حتى الآن.

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