نجل ترامب: معلقون بشبكة CNN لديهم علاقات سرية بنظام قطر القمعي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونجله الأكبر ترامب جونيور
علق دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكي، على ما كشفته تقارير إعلامية في الولايات المتحدة بشأن العلاقات السرية بين العديد من معلقي شبكة "سي إن إن" والنظام القطري القمعي في الدوحة.
وقال نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه لم يكن يعلم منذ وقت قريب التقارب في العلاقات بين دولة قطر وقناة "سي إن إن" الأمريكية، لكن يبدو أن الأمر أصبح مكشوفا الآن، وهناك مصالح كبرى.
وأكد جونيور أنه تفاجأ بأن الكثير من محللي الأمن القومي لدى الشبكة الأمريكية الشهيرة، لديهم علاقات سرية مع النظام القطري القمعي، وأنه مصدوم لسماع هذا.
وأعاد نجل الرئيس الأمريكي نشر تقرير لموقع "كونسرفاتيف رفيو"، تحت عنوان "الكثير من محللي سي إن إن للأمن القومي لديهم علاقات سرية مع نظام قطر القمعي".
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