شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: استقالة بوتفليقة صفحة مهمة في تاريخ الجزائر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (باريس)

قال وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان إنه واثق من أن الجزائريين سيواصلون انتقالهم الديموقراطي بطريقة «هادئة ومسؤولة» بعد إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة استقالته اليوم الثلاثاء.

وقال لو دريان في بيان «هذه صفحة مهمة في تاريخ الجزائر.. نحن نثق في قدرة كل الجزائريين على مواصلة هذا الانتقال الديمقراطي بنفس روح الهدوء والمسؤولية».