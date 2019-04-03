معبد الأقصر يتزين باللون الأزرق في اليوم العالمي للتوعية بالتوحد

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- (أ ش أ):

شاركت محافظة الأقصر، الثلاثاء، في الذكرى الـ 12 لليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد، بإضاءة معبد الأقصر باللون الأزرق.

وأوضح محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، أنه تم إضاءة المعبد باللون الأزرق للمشاركة في اليوم العالمي للتوعية بمرض طيف التوحد، وفقا لتعليمات مجلس الوزراء في إطار واجبنا نحو مرضى التوحد للتوعية بماهية هذا المرض وسبل تحسين حياة الأطفال والبالغين الذين يعانون من هذا المرض وسبل التعامل الصحيحة معهم.

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ويهدف الاحتفال هذا العام إلى التركيز على الاستفادة من استخدام التقنيات المساعدة للأشخاص المصابين بمرض التوحد، بوصف تلك التقنيات أدوات تساعد في إزالة الحواجز التي تحول دون مشاركاتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الكاملة في المجتمع، وفي تعزيز المساواة والإنصاف والشمول.

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد حددت في ديسمبر2007 بموجب قرارها رقم 139/62، يوم 2 أبريل بوصفه اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد لتسليط الضوء على الحاجة إلى تحسين حياة الأطفال والبالغين الذين يعانون من هذا المرض، بما يكفل لهم التنعم بحياة كريمة على أكمل وجه، وبدأ الاحتفال به عالمياً لأول مرة في عام 2008.

ويعتبر مرض التوحد من الأمراض المتعارف عليها حديثاً في العالم، وتشير بعض الدراسات إلى أن نسبة المصابين بالتوحد في العالم أكثر من نسبة مصابي مرض السرطان نفسه.