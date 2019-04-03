الجيش الاسرائيلي يعدم فلسطينيين في قلنديا وغزة

علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)

استشهد شاب فلسطيني من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص بكثافة فجر أمس نحو مركبته التي كان يستقلها قرب منزله. كما أصابت قوات الاحتلال ثلاثة شبان خلال مواجهات عنيفة اندلعت في المخيم عقب اقتحام مخيم قلنديا وحي المطار المجاور.

وذكرت مصادر محلية أن جنود الاحتلال «أعدموا الشاب من مسافة قريبة في شارع المطار قرب المخيم»، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا». وأضافت المصادر، أنه تم نقل المصابين إلى مجمع فلسطين الطبي ووصفت إصابتهما بالمتوسطة، كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي من المخيم 3 أشقاء. وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن محمد عدوان (23 عاما) قتل بينما أصيب ثلاثة بجروح، فيما أفاد سكان أن جنوداً نفذوا عمليات اعتقال في قلنديا في وقت مبكر فرد شبان بإلقاء الحجارة عليهم.

وأظهرت لقطات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي شاباً يصرخ على الجنود بعد سماع إطلاق نار كثيف وهو يقول «عدموه للشاب عدموه». وذكرت وزارة الصحة أن الشاب هو محمد علي دار عدوان وعمره 23 عاماً.

في هذه الأثناء، هدمت جرافات تابعة للبلدية الإسرائيلية في القدس أمس مبنى سكنياً من طابقين بمخيم شعفاط وسط القدس. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن «الهدم جاء بحجة البناء دون ترخيص». وأضافت الوكالة أن «قوات كبيرة من جنود الاحتلال، تُساندها طائرة مروحية، اقتحمت صباحاً المنطقة من جهة ضاحية رأس خميس بمخيم شعفاط، وانتشر الجنود بالشوارع والطرقات قبل أن تشرع الجرافات بهدم المبنى السكني لعائلة حوشية المقدسية». وحسب الوكالة، يقع المنزل بالقرب من مقاطع لجدار الضم والتوسع العنصري الذي يفصل المخيم عن مستوطنة «بسجات زئيف».

على صعيد متصل، قال مسؤول العلاقات العامة والإعلام بدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس فراس الدبس، إن عناصر من شرطة الاحتلال اقتحمت، امس مصلى القبلي بالمسجد الأقصى المبارك بالقوة رغم تصدي حراس المسجد لهم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال حارسي المسجد الأقصى بعد فتحهما لمصلى باب الرحمة في الأقصى المبارك.

وكان مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية (بتسيلم) ذكر أن عام 2016 شهد عدداً قياسياً من منازل الفلسطينيين التي هدمتها إسرائيل بالضفة الغربية والقدس الشرقية.

وأضاف المركز، في تقرير أصدره عام 2017، أن السلطات الإسرائيلية هدمت 88 منزلا سكنيا و48 مبنى شرقي القدس.

وفي سياق متصل، شهدت بيتونيا مواجهات في أعقاب اقتحام آليات الاحتلال للمنطقة، كما شهدت قراوة بني زيد وكفر عين قضاء رام الله اقتحامات وتسليم بلاغ مراجعة مخابرات الاحتلال للأسير المُحرَر مهران رجا سنيف عقب مداهمة منزله في قرية قراوة بني زيد.

واعتقل الجيش الإسرائيلي القيادي في حماس في الضفة الغربية وعضو المجلس التشريعي حسن يوسف.

ونفذ الجيش الإسرائيلي ليل الثلاثاء حملة اعتقالات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة طالت عشرة فلسطينيين. وقالت سراحنة، إن يوسف (64 عاماً) سبق أن اعتُقل عشرات المرات، وأمضى ما مجموعه 20 عاما تقريبا في السجون الإسرائيلية.

وفي قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب فارس أبوهجرس 26 عاماً متأثراً بجراح أصيب بها برصاص الاحتلال في مليونية الأرض والعودة السبت الماضي في مخيم العودة شرق خان يونس.

وفي السياق، قالت مصادر فلسطينية، إن طائرات إسرائيلية أغارت أمس على القطاع من دون وقوع إصابات. وذكرت المصادر أن طائرات استطلاع إسرائيلية من دون طيار استهدفت بصاروخين تجمعاً لمتظاهرين على أطراف شرق مدينة غزة.

ولم يصدر تعقيب فوري من الجيش الإسرائيلي، فيما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية أن القصف استهدف مطلقي بالونات حارقة من القطاع باتجاه إسرائيل. وقررت الحركة الوطنية الأسيرة تصعيد نضالها ضد مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي، والدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، بدءًا من يوم الأحد المقبل، احتجاجا على استمرار إدارة سجون الاحتلال بتركيب أجهزة تشويش داخل السجون، وعلى الإجراءات القمعية التي تعرضوا لها مؤخراً، بالإضافة إلى الظروف الإنسانية الصعبة التي يفرضها الاحتلال على الأسرى.

يأتي ذلك في إطار خطوات تصعيدية تدريجية للحركة الأسيرة، بدأت بحل التنظيمات الداخلية في السجون، وثم أعلنت أن الخطوة الثانية ستبدأ بالإضراب المفتوح عن الطعام، بدءاً من يوم الأحد المقبل 7 أبريل الجاري، بحيث يشمل إضراب أسرى جميع الفصائل الفلسطينية في مختلف السجون عن الطعام.

«السلطة»: إسرائيل تسعى لإغراق الساحة الفلسطينية بالفوضى

اتهمت وزارة الشؤون الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس، إسرائيل بالعمل على إغراق الساحة الفلسطينية في دوامة العنف والفوضى.

ونددت الوزارة، بقتل قوات إسرائيلية فلسطينياً وإصابة ثلاثة آخرين في مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين شمال القدس، معتبرة أن الحادثة «حلقة إضافية في مسلسل التصعيد الممنهج والمدروس» ضد الفلسطينيين. وقالت الوزارة، إن إسرائيل «تستدرج الساحة الفلسطينية لإغراقها في دوامة العنف والفوضى، بما يخدم مخططات ومشاريع اليمين الحاكم في إسرائيل، وتحويلها إلى مادة انتخابية تصب في خدمة أجندته».