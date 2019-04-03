"الهلال" يفتتح "ثانوية الإمارات" في "الحوطة" بشبوة

عدن (الاتحاد)

افتتح محافظ شبوة محمد بن عديو، بحضور ممثلين عن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مدرسة «ثانوية الإمارات» بمنطقة الحوطة بمديرية ميفعة، وذلك ضمن حزمة المشاريع التنموية التي تبنتها «الهيئة» لدعم القطاع التعليمي والبنية التحتية بالمحافظات المحررة.

وتجول المحافظ وممثلو «الهيئة» في أدوار المدرسة وفصولها وقاعاتها المزودة بمختلف التقنيات الحديثة، حيث تم بناء المدرسة في فترة زمنية قياسية، وذلك تلبية لمطالب أبناء مديرية الحوطة والقرى المجاورة الذين ظلوا سنوات طويلة محرومين من استكمال التعليم العالي؛ نظراً لبعد المدارس الثانوية عن مناطقهم. ووقعت «الهيئة» اتفاقية لبناء وتجهيز المدرسة في فبراير من عام 2018، حيث تم إنشاؤها استجابة لنداء أهالي تلك المدينة التي حُرم أبناؤها من التعليم الثانوي، نظراً لعدم توافر «ثانوية» قريبة منهم، إذ تبعد أقرب مدرسة ثانوية عن المدينة حوالي 10 كيلومترات، حيث يُعد بناء هذه المدرسة بمثابة الحلم الذي تمنى تحقيقه كل أبناء المديرية وضواحيها منذ سنوات طويلة.

وخلال افتتاح المدرسة، ثمن محافظ شبوة جهود ودعم دولة الإمارات العربية المتحدة عبر ذراعها الإنسانية ممثلة بهيئة الهلال الأحمر، مشيراً إلى أن إنشاء «الثانوية» وتأثيثها، يمثل إنجازاً كبيراً وبصمة، إضافة للجهود التنموية التي تبذلها الإمارات لصالح أبناء محافظة شبوة، وأشار ابن عديو إلى أن جهود «الهيئة» في بناء «الثانوية» تصب في المصلحة العامة لسكان المنطقة المحرومين من وجود المدرسة إلى جانب المناطق والقرى السكنية القريبة التي ستستفيد من وجود هذه المدرسة، ما يسهم في الارتقاء بمستوى التعليم. وأضاف ابن عديو :«أن مدينة الحوطة عانت عبث الجماعات الإرهابية على مدى سنوات مضت، ولم يتمكن أبناؤها من الحصول على حقهم الذاتي في العلم والتعلم، وظل أبناؤها يعانون للوصول إلى المدارس التي تبعد عنهم مسافات طويلة، كثانوية عزان القريبة إلى حد ما، وهي ما كان سابقاً يذهب إليها أبناء الحوطة لإكمال المشوار الدراسي في المرحلة الثانوية». وأشار محافظ شبوة محمد بن عديو إلى أن «وجود قوات النخبة الشبوانية عمل على إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، ما ساعد أبناء المنطقة في الحصول على هذه الامتيازات، وبناء هذا الصرح التعليمي المهم، بعد أن تخلصت المنطقة من بطش الجماعات الإرهابية»، موضحاً أن منطقة الحوطة آن لها الأوان أن تكتسي بثوب العلم والمعرفة، ويحصل أبناؤها على حقهم في التعليم وبأبسط الإمكانات، وذلك هو ما حققته هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

بدوره، أكد ممثل الهلال الأحمر الإماراتي، حرص «الهيئة» على تنفيذ مثل هذه المشاريع الداعمة للبنية التحتية للقطاع التعليمي بالمحافظات المحررة، وذلك حرصاً منها على الإسهام في تطوير العملية التعليمية بالمحافظة، وتحسين جودة التعليم، وقال إن «دعم دولة الإمارات للشعب اليمني يأتي ضمن الخطة الإنسانية والإغاثية التي وضعتها لدعم المحافظات اليمنية المحررة، ومن ضمنها محافظة شبوة، وإعادة تأهيل وإنشاء البنى التحتية في اليمن للمساهمة في تجاوز الظروف المعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد التي سببتها ميليشيا الانقلاب الحوثية»، وأضاف أن مدينة الحوطة تعد من المدن ذات الكثافة السكانية الكبيرة في المحافظة، ولها إرث تاريخي وحضاري عريق، وهي في أشد الحاجة لمثل هذا المشروع الحيوي الذي سيسهم في تخفيف العبء عن الطلاب وأهاليهم، ويساعد الطلاب على استكمال تعليمهم.

من جهته، أكد مدير مكتب التربية والتعليم بمحافظة شبوة، محمد علي لملس، حرص قيادة «التربية» على إنجاز هذه الصرح التعليمي المهم في منطقة الحوطة، مشيراً إلى أن «الثانوية» اعتُمدت بشكل رئيس ضمن الثانويات الموجودة على مستوى محافظة شبوة.

وقال إن إنجاز المشروع يأتي في ظل حزمة مشاريع أخرى جرى ويجري تنفيذها بدعم «الهلال الأحمر» الإماراتي لتعزيز البنية التحتية للقطاع التعليمي، مضيفاً أن العملية التعليمية في شبوة تسير وفق الخطط والبرامج الهادفة إلى الارتقاء بها وإيصالها إلى كل المناطق.

من جانبهم، تقدم أهالي مدينة الحوطة بالشكر والتقدير والعرفان لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على بناء «ثانوية الإمارات»، مشيرين إلى أن ذلك يؤكد عمق العلاقة التي ربطت بين التضحية والفداء، وتقديم المعونات ودلالة على ما غرسه «زايد الخير» في أبنائه من عطاء ونخوة وشهامة وتبادل الوفاء بالوفاء.

وفي سياق متصل، تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تسيير القوافل الإغاثية للمناطق المحررة في الساحل الغربي، ضمن استجابتها الإنسانية لتقديم العون والمساعدة للمحتاجين والمتضررين في اليمن الشقيق الذي يمر بأوضاع إنسانية صعبة. ودشنت الفرق الإغاثية التابعة لـ«الهيئة» حزمة مساعدات غذائية، تستهدف أكثر من 250 أسرة نازحة ومحتاجة في منطقة «قضبة» التابعة لمديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة، وعبر متطوعون مع «الهيئة» عن أن هذه المساعدات تأتي استمراراً لقوافل إغاثية سابقة تبنتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتية من أجل التخفيف من معاناة الأسر النازحة إلى المناطق المحررة في الحديدة من جحيم ميليشيات الحوثي الإرهابية التي تفرض حصاراً وتمنع وصول المساعدات الإنسانية للمستفيدين والمحتاجين، وأضافوا أن هناك خطة دعم إغاثية وإنسانية شاملة تستهدف أبناء الحديدة، إلى جانب مشاريع إعادة الإعمار. وعبر الأهالي عن شكرهم وامتنانهم لدولة الإمارات، وما يقدمه «الهلال الأحمر» الإماراتي من مساعدات إغاثية ومشاريع خدمية للسكان والنازحين، مضيفين أن هذه المواد الإغاثية جاءت في وقتها المناسب لسد احتياجاتهم وتلبية طلباتهم وللتخفيف من معاناة الأهالي بسبب تدهور الظروف المعيشية الصعبة التي يعانيها الجميع بفعل الممارسات الحوثية بحق المواطنين في مناطق الساحل الغربي كافة.

إشادة بدور الإمارات في اليمن

أشاد قائد لواء حماية المنشآت الحكومية، العقيد أحمد مهدي بن عفيف، بالدور المحوري والبارز الذي لعبته القوات المسلحة الإماراتية في دعم عملية تحرير مديريات محافظة الحديدة ودحر ميليشيات الحوثي الإرهابية.

وقال إن الدعم الكبير المقدم من القوات المسلحة الإماراتية أسهم بشكل كبير في تقدم القوات الحكومية وتحريرها للعديد من المناطق من براثن الميليشيات، وأكد أن الدور المحوري للقوات الإماراتية يأتي توازياً مع الجهود الإنسانية والإغاثية والتنموية التي تنفذها فرق «الهلال الأحمر» الإماراتي في تطبيع الأوضاع، وإعادة الاستقرار والسكينة للمناطق المحررة.