مقتل 4 جنود بهجوم إرهابي في حضرموت

بسام عبدالسلام (عدن)

قتل 4 جنود يمنيين وأصيب آخر في كمين نصبته عناصر تنظيم «القاعدة» لدورية عسكرية أثناء مرورها في شارع عام غرب مدينة سيئون بوادي حضرموت جنوب شرق البلاد. وأفاد مصدر أمني لـ«الاتحاد»، أن إرهابيين فجروا عبوة ناسفة لحظة مرور طقم عسكري في طريق عام بمنطقة «سوم بن همام» غربي مدينة سيئون، موضحاً أن الانفجار أعقبه هجوم بالأسلحة الرشاشة على الجنود الذين كانوا على متن الآلية العسكرية، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى. وأشار المصدر إلى أن قوات أمنية وعسكرية انتشرت في المنطقة المحيطة التي شهدت الهجوم الإرهابي، في حين نقل الجنود القتلى والجرحى إلى مستشفى سيئون العام. وأوضح شهود عيان لـ«الاتحاد» أن انفجار عنيف استهدف الطقم العسكري لحظة مروره في الطريق العام بالمدينة ما أدى إلى انحرافه عن مساره، موضحين أن مسلحين ملثمين قاموا بإطلاق وابل من الرصاص على الجنود الذين كانوا على متن الطقم العسكري بعد الانفجار ما خلف قتلى وجرحى.

وأضاف شهود العيان، أن المسلحين قاموا بأخذ أسلحة الجنود القتلى والمصابين ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة، مشيرين إلى أن حالة بعض الجنود المصابين خطيرة. وبحسب المصادر الأمنية، فإن الهجوم جاء بعد يوم واحد من تنفيذ قوات الأمن عملية أمنية ضد أحد الأوكار الإرهابية في ضواحي سيئون واعتقال خلية متورطة في اختطاف أحد رجال الدين البارزين بالمدينة.

وتوعدت قيادة المنطقة العسكرية الأولى بملاحقة الإرهابيين الذين نفذوا الهجوم واستهداف أوكارهم التي يختبئون فيها، لافتةً إلى أن كافة مناطق وادي وصحراء حضرموت لن تكون حاضنة لهم أو لمخططاتهم الإرهابية.

وفي سياق آخر، عثرت قوات الجيش اليمني أمس، على مجموعة متنوعة من القذائف المتفجرة شديدة الخطورة في منطقة «ثله الحرشيات» شمالي شرق مدينة المكلا بمحافظة حضرموت. وتكفل فريق هندسي متخصص في إزالة الألغام والمتفجرات تابع للمنطقة العسكرية الثانية بالنزول للمنطقة وتمشيطها بعد التخلص من المتفجرات. وتمكن الفريق من إزالة 41 قذيفة كانت مخبئة وجزء منها مدفون تحت الأرض. وعملت الوحدات العسكرية التابعة للمنطقة الثالثة على تأمين المنطقة والتأكد من سلامة المكان وخلوه من أي متفجرات أخرى قد تعرض الأهالي. للخطر أو تقلق السكينة العامة. وكشف الناطق باسم قيادة المنطقة العسكرية الثانية هشام الجابري أن الفرق المتخصصة بإزالة الألغام والمتفجرات استطاعت إزالة أكثر من 80 طناً من المتفجرات زرعتها وخزنتها العناصر الإرهابية أبان سيطرة تنظيم «القاعدة» الإرهابي على مدن ومديريات ساحل حضرموت قبل ثلاثة أعوام.