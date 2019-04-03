كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لبنان يطالب إسرائيل بالانسحاب من مزارع شبعا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب لبنان، خلال اجتماع مع رئيس قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، وضباط من الجيش الإسرائيلي، بوقف خروقات إسرائيل للسيادة اللبنانية، وانسحاب جيشها من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا المحتلة.

وترأس الاجتماع، الذي عقد الثلاثاء في موقع للأمم المتحدة في رأس الناقورة، قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، اللواء ستيفانو ديل كول، وبحضور منسق الحكومة اللبنانية لدى قوات الأمم المتحدة، العميد الركن الطيار أمين فرحات، على رأس وفد من ضباط الجيش اللبناني، إلى جاب وفد من الجيش الإسرائيلي.

وخلال الاجتماع، دان الجانب اللبناني استمرار الخروقات الإسرائيلية، برا وبحرا وجوا، وأعمال التنصت والمراقبة، التي تنتهك السيادة اللبنانية والقرار 1701، مجددا مطالبته بالانسحاب من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم المحتل من بلدة الغجر.

كما اعتبر أن "مواصلة التعاون والتنسيق بين الجيش اللبناني واليونيفيل، والالتزام الكامل بالقرار 1701 ومدرجاته، ساهم مباشرة في حفظ السلام والاستقرار في جنوب لبنان لأكثر من 12 عاما".