كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من هو "عبد القادر بن صالح" الذي لا يريده الجزائريون رئيساً للفترة الانتقالية؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت فضائية "سكاي نيوز" نقلاً عن مراسلتها في الجزائر "ياسمين موسوس"، بالعديد من مطالب الشعب الجزائري، بعد الإعلان التاريخي عن استقالة عبد العزيز بوتفليقة، مؤكدة أن المتظاهرين عبروا عن رفضهم التام بقبول "عبد القادر بن صالح" كرئيس مؤقت للجزائر.

وفيما يلي ترصد "الخليج 365" 12 معلومة عن "عبد القادر بن صالح":

1- عبد القادر بن صالح هو الرئيس الحالي لمجلس الأمة والرجل الثاني في الدولة بعد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المستقيل.

2- ولد يوم 24 نوفمبر 1941 بفلاوسن بولاية تلمسان، بينما تشير مصادر جزائرية أخرى أنه من مواليد 17 مايو 1942 بالقرب من سطيف.

3- يؤكد "بن صالح" أنه ولد في الجزائر من أبوين جزائريين، بينما ذكرت صحيفة "لو فيغارو الفرنسية" بأنه من أصل مغربي، وأنه اكتسب الجنسية الجزائرية بالتجنس في سبتمبر 1965 في سن الـ 24 عام.

4- عمل ديبلوماسياً في السفارة الجزائرية بمصر، وعيّن كمدير للمركز الجزائري للإعلام والثقافة في بيروت بلبنان بين سنوات 1970 - 1974م.

5- شغل منصب مدير نشر اليومية الناطقة باللغة العربية "الشعب" بين أعوام 1974 إلى 1977.

Advertisements

6- انتخب عضواً عن تلمسان بين عام 1977 إلى 1989م.

7- عُيّن سفيراً للجزائر في المملكة العربية السعودية ومنظمة المؤتمر الإسلامي بين سنوات 1989 -1993.

8- شغل مدير الإعلام والمتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية عام 1993.

9- بين سنوات 1993 - 1994 كان عضو ورئيس لجنة الحوار الوطني.

10- ترأس المجلس الوطني الانتقالي بين 1994 إلى 1997.

11- شغل منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري بين عامي 1997 - 2002.

12- انتخب كنائب بولاية وهران في 30 مايو 2002، و استقال في نفس السنة ليتم تعيينه في الثلث الرئاسي لمجلس الأمة.

