ترامب يطالب الدول الأعضاء في "الناتو" بفعل المزيد

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بفعل المزيد، لكنه أوضح أن تقاسم الأعباء أصبح في صورة أفضل.

جاء ذلك، خلال اجتماع في البيت الأبيض مع الأمين العام لـ "الناتو" ينس ستولتنبرغ، بحسب وكالة "رويترز"، التي أشارت إلى قول ترامب: "لقد عملنا معا لحمل بعض حلفائنا على أن يدفعوا نصيبهم العادل. هذا يسمى تقاسم الأعباء".

واشتكى ترامب من أن الولايات المتحدة تدفع حصة غير متناسبة من تكاليف الدفاع عن حلف الأطلسي، غير أنه أضاف أن "تقدما هائلا" تحقق، وقال إن العلاقات بين الولايات المتحدة والحلف جيدة والعلاقة مع ستولتنبرج رائعة.

وعبر ترامب عن رغبته في أن ينفق أعضاء الحلف أكثر من 2% من الناتج المحلي الإجمالي لديهم على الدفاع.