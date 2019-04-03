شاهد الخطاب الأول والأخير لـ "بوتفليقة" منذ توليه عهدة رئاسية رابعة (فيديو)

بعد إعلان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، استقالته من منصبه تكون بلد المليون ونصف مليون شهيد قد طوت صفحة مهمة من تاريخها استمرت لسنوات طويلة.

حيث أعلنت الرئاسة الجزائرية اليوم أن الرئيس بوتفليقة 82 عاما أخطر المجلس الدستوري بإنهاء فترته الرئاسية.

ويعد بوتفليقة أكثر رؤساء الجزائر بقاء في منصبه، إذ وصل إلى سدة الحكم في عام 1999.

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وكانت آخر ولاية لـ بوتفليقة في أبريل 2014، وهي الولاية الرابعة، والتي كانت "مدتها 5 سنوات"، فاز فيها بـ82 في المئة من أصوات الناخبين، مع طعن بعض منافسيه في الاقتراع بدعوى وجود تزوير.



ومنذ هذه الفترة لم يستطع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، مخاطبة الشعب الا عن طريق بيانات مُرسلة، بسبب تدهور حالته الصحية، حيث كان الخطاب الوحيد المصور لـ "بوتفليقة" هو خطاب أداء اليمين الدستوري في 28-04-2014.