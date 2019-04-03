كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نرصد أبرز تصريحات الرئيس "عبد العزيز بوتفليقة" بعد تقديم استقالته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة رسمياً باستقالته، وأخطر بذلك رئيس المجلس الدستوري مؤكداً إنهاء عهدته بصفته رئيساً للجمهورية، فيما دعا نائب وزير الدفاع الوطني، ورئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، إلى تفعيل المواد 7 و8 و102، من الدستور، ومباشرة المسار الذي يضمن تسيير شؤون الدولة الجزائرية في إطار الشرعية الدستورية.

وترصد "الخليج 365" أبرز تصريحات الرئيس "عبد العزيز بوتفليقه" بعد تقديم استقالته:

1- سعيت من أجل تعزيز الوحدة الوطنية والاستقلال والتنمية والمصالحة الوطنية.

2- استقالتي تأتي تعبيراً عن إيماني بجزائر عزيزة كريمة.

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3- استقالتي تهدف إلى الانتقال بالجزائر إلى مستقبل أفضل.

4- استقلت تجنباً لتحول الوضع الراهن إلى انزلاقات وخيمة.

5- قدمت استقالتي لتهدئة نفوس الجزائريين وعقولهم.

