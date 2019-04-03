بوتفليقة: قدمت استقالتي لتهدئة نفوس الجزائريين وعقولهم

قال الرئيس الجزائري المتنحي، عبد العزيز بوتفليقة، إنه قدم استقالته لتهدئة نفوس الجزائريين وعقولهم، ولتجنب

تحول الوضع الراهن إلى انزلاقات وخيمة

وأضاف، بوتفليقة، خلال رسالة استقالته، مساء الثلاثاء: "استقالتي تأتي تعبيرا عن إيماني بجزائر عزيزة كريمة، وتهدف إلى الانتقال بالجزائر إلى مستقبل أفضل، وضمان سير مؤسساتها في الفترة الانتقالية".

وأشار إلى أنه يسعى من أجل تعزيز الوحدة الوطنية والاستقلال والتنمية والمصالحة الوطنية.