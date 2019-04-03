كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوتفليقة: قدمت استقالتي لتهدئة نفوس الجزائريين وعقولهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف، بوتفليقة، خلال رسالة استقالته، مساء الثلاثاء: "استقالتي تأتي تعبيرا عن إيماني بجزائر عزيزة كريمة، وتهدف إلى الانتقال بالجزائر إلى مستقبل أفضل، وضمان سير مؤسساتها في الفترة الانتقالية".
وأشار إلى أنه يسعى من أجل تعزيز الوحدة الوطنية والاستقلال والتنمية والمصالحة الوطنية.
وأخطر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة رسميًا المجلس الدستوري باستقالته من رئاسة البلاد، قبل أيام من انتهاء عهدته الرئاسية الرابعة.
يأتي ذلك بعد ساعتين من تصريحات رئيس أركان الجيش الجزائري التي طالب فيها بتطبيق الحل الدستوري فورًا ومباشرة إجراءات إعفاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من منصبة، متعهدًا بحماية الشعب الجزائري، من "العصابة"التي استولت على مقدراته بغير حق.