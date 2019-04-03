كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. خروج آلاف الجزائريين الى شوارع العاصمة احتفالاً باستقالة بوتفليقة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خرج آلاف الجزائريين إلى الشوارع، مساء الثلاثاء، احتفالا باستقالة عبد العزيز بوتفليقة وقرارات الجيش الجزائري.

أخطر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة رسميًا المجلس الدستوري باستقالته من رئاسة البلاد، قبل أيام من انتهاء عهدته الرئاسية الرابعة.

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يأتي ذلك بعد ساعتين من تصريحات رئيس أركان الجيش الجزائري التي طالب فيها بتطبيق الحل الدستوري فورًا ومباشرة إجراءات إعفاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من منصبة، متعهدًا بحماية الشعب الجزائري، من العصابة التي استولت على مقدراته بغير حق.

وأكد رئيس الأركان قايد صالح، في البيان، أنه "تابع المسيرات السلمية، التي خرج فيها الشعب الجزائري رافعا مطالب مشروعة، وأشاد بالسلوك الحضاري له، طيلة هذه المسيرات، معبرا عن تأييده التام لمطالب الشعب وتطلعاته المشروعة، انطلاقا من قناعته النابعة من تمسكه بالشرعية الدستورية وأن الشعب هو المصدر الوحيد والأوحد للسلطة".