كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أكاديمي جزائري: الجيش هو الضامن الأساسي لحماية مقدرات الأمة وللانتقال السياسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر، الدكتور سليمان أعراج، إن تطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري سيترتب عليه مجموعة من الاجراءات، من بينها تولي رئيس مجلس الأمة الفترة الانتقالية، وبمجرد توليه الرئاسة المؤقتة يستدعي الهيئة الانتخابية في إشارة إلى أن الانتخابات هي أهم آلية.

وأضاف أعراج خلال مداخلة لفضائية الغد الاخبارية، مع الإعلامي محمد عبدالله، أن هناك حديث عن احتمالية سقوط حكومة تصريف الأعمال على اعتبار أنها لم تحقق الرضا الشعبي ولم تتماشي مع مطالب وطموحات الشباب الجزائري، متابعاً أن الأهم الآن هو أن الجيش الجزائري أعلن أنه سيكون الضامن الأساسي للانتقال السلس للسلطة، وسيكون مسئولا عن حماية مقدرات الأمة الجزائرية.