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هدد المستشار الجماعي ونائب رئيس مقاطعة بني مكادة، محمد العربي مرصو عن حزب العدالة والتنمية بطنجة بالاستقالة من الحزب في حالة تمت فرنسة المواد العلمية.
وكتب مرصوا، في تدوينة له، اليوم الثلاثاء، على موقع التواصل الاجتماعي الفييسبوك ” أقسم بالله العلي العظيم إن صوت برلمانية العدالة والتنمية على مشروع فرنسة المواد العلمية بالثانوي، فأنا مستقيل من الآن”.
وخلقت إشكالية إعادة تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية، جدلا واسعا بين من اعتبرها عودة لتكريس لغة المستعمر وبين مؤيد لهذا الطرح.
كانت هذه تفاصيل خبر طنجة.. مستشار جماعي يهدد بالاستقالة من “البيجيدي” في حالة “فرنسة” التعليم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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