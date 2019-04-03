مانشستر يونايتد يسقط أمام وولفرهامبتون

القدس - بواسطة محمد عز العرب - مني مانشستر يونايتد بالهزيمة أمام مضيفه وولفرهامبتون بنتيجة هدفين مقابل هدف، ضمن أحداث الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هدفا وولفرهامبتون كل من اللاعبين دييغو غوتا وكريس سمولينغ (ذاتي)، وفي المقابل سجل هدف مانشستر يونايتد الوحيد اللاعب سكوت مكتوميناي.

وبهذا الفوز رفع وولفرهامبتون رصيده من النقاط إلى 47 نقطة وهو يحتل المركز السابع بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 61 نقطة وهو يحتل المركز الخامس.

مجريات المباراة:

افتتح لينغارد المباراة بهجمة سريعة من ضربة البداية ليتقدم أمام أكثر من لاعب، قبل أن يسدد كرة سيطر عليها باتريسيو بسهولة، ورفع دالوت كرة من الناحية اليمنى ارتقى لها لوكاكو برأسه لكنه لعبها في مكان وقوف الحارس باتريسيو بالدقيقة 5.

وسجل يونايتد هدف التقدم في الدقيقة 13، عندما تلقى ماكتوميناي كرة من فريد، ليسددها بيمناه زاحفة على يمين باتريسيو.

وأحدثت هجمة خطيرة لوولفرهامبتون دربكة كبيرة بمنطقة جزاء يونايتد، قبل أن تصل الكرة إلى المدافع بوني الذي هيأها أمام خيمينيز، لكن المهاجم المكسيكي سدد من زاوية ضيقة فوق المرمى بالدقيقة 24.

انتظار وولفرهامبتون لإحراز التعادل لم يدم طويلا، حيث فقد فريد الكرة لتصل إلى خيمينيز الذي مررها بينية دقيقة إلى جوتا، فكسر الأخير مصيدة التسلل وسجل بيمناه هدفا لفريقه بالدقيقة 25.

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ونفذ موتينيو ركلة حرة لوولفرهامبتون على رأس دوهيرتي الذي ضلت كرته طريق المرمى في الدقيقة 39.

وسيطر حارس مرمى مانشستر يونايتد دافيد دي خيا على تسديدة من خارج منطقة الجزاء لروبن نيفيس، وقبل نهاية الشوط الأول بلحظات، تبادل لوكاكو الكرة مع بوغبا قبل أن يسدد الأخير بجوار القائم.

تبادل الفريقان السيطرة مع بداية الشوط الثاني، وتصدى باتريسيو بأعجوبة لرأسية قوية من ماكتوميناي في الدقيقة 55.

وبعدها بدقيقتين رفع الحكم مايك دين البطاقة الصفراء الثانية في وجه يونغ بعد تدخل خشن بحق غوتا، ليستغل أصحاب الأرض نقص صفوف منافسهم من أجل السيطرة على منطقة المناورة.

وأجرى يونايتد تبديلا تكتيكيا بإخراج فريد وإشراك المدافع فيل جونز، وذهبت رأسية جديدة من ماكتوميناي فوق المرمى بالدقيقة 72، دخل بعدها أنتوني مارسيال إلى تشكيلة يونايتد بدلا من لوكاكو.

لكن وولفرهامبتون نجح في إحراز هدف التقدم بالدقيقة 77، عندما رفع موتينيو كرة عرضية أحدثت دربكة أمام المرمى بعد لعبة مشتركة بين خيمينز وجونز، حاول ديندونكر إكمالها في المرمى لكن المدافع سمولينغ ناب عنه.

وحاول يونايتد معادلة النتيجة مع دخول أندرياس بيريرا مكان دالوت، لكن هجمات وولفرهامبتون المرتدة أربكته، وكاد سمولينغ يضيف هدفًا ثانيًا بالخطأ في مرماه بالدقيقة الأخيرة لكن دي خيا تدارك الموقف.

ثم تخطى البديل إيفان كافالييرو المعزول لينديلوف، ليسدد في العارضة بالدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.