يوفنتوس يهزم كالياري بهدفين نظيفين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ألحق فريق يوفنتوس الخسارة بنظيره كالياري بنتيجة هدفين نظيفين، ضمن أحداث الجولة الـ30 من دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وأحرز هدفا يوفنتوس كل من اللاعبين ليوناردو بونوتشي ومويس كين.

وبهذا الفوز رفع يوفنتوس رصيده من النقاط إلى 81 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد كالياري عند 33 نقطة وهو يحتل المركز الثاني عشر.

مجريات المباراة:

أولى المحاولات سنحت في الدقيقة 9 لصالح يوفنتوس، بعد عرضية من الناحية اليسرى عن طريق أليكس ساندرو، حولها إيمري كان برأسية فوق العارضة.

وكاد كاسيريس أن يسجل الهدف الأول لليوفي بالدقيقة 11، بعدما استقبل عرضية بيانيتش، وسددها لينجح كراجنو، حارس كالياري في إبعاد الكرة إلى ركلة ركنية.

ومن ركلة ركنية في الدقيقة 22، تمكن ليوناردو بونوتشي، مدافع اليوفي من تسجيل الهدف الأول، بعدما ارتقى بشكل مميز أعلى من الجميع وسدد رأسية متقنة في شباك كالياري.

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واقترب كالياري من تسجيل التعادل في الدقيقة 38، بعدما مر نيكولو باريلا من الناحية اليمنى ومرر كرة عرضية أرضية، سددها جواو بيدرو من لمسة واحدة مباشرة بقدمه اليسرى فوق العارضة.

بداية الشوط الثاني كانت ضعيفة من الفريقين، وحاول إيمري كان، بالدقيقة 57، التوغل بمنطقة الجزاء بمجهود فردي، وسدد كرة ضعيفة ارتطمت بالشباك الخارجية لمرمى كالياري.

وكاد كين أن يضيف ثاني أهداف السيدة العجوز بالدقيقة 59، بعد كرة طولية من منتصف الملعب وصلته وسط 2 من مدافعي كالياري، وسددها ضعيفة.

وفي الدقيقة 61، خرج مارتن كاسيريس، مدافع يوفنتوس، من اللقاء بسبب الإصابة، فيما حل مكانه رودريجو بنتانكور، ليعود إيمري كان إلى المنطقة الخلفية واللعب كمدافع ثالث بجوار كيلليني وبونوتشي.

ووقف مويس كين بجانب مدافعي كالياري، وتصدى لفرصة هدف محقق لفريقه، بعدما استقبل بيرنارديسكي عرضية من ساندرو، سددها بطريقة رائعة في المرمى، لتصطدم برأس كين وتخرج لركلة مرمى بالدقيقة 70.

وأهدر بافوليتي فرصة ثمينة لإدراك التعادل لكالياري، بعدما سنحت له فرصة بالدقيقة 76، وبالدقيقة 80، تألق الحارس كراجنو، أمام كين الذي انفرد بالمرمى.

وسجل كين أخيرًا الهدف الثاني ليوفنتوس، بعد عدة محاولات، من عرضية متقنة أرضية من بنتانكور من الجهة اليمنى تحرك كين أمام المدافع وسدد الكرة بالشباك في الدقيقة 85، ومرت بعد ذلك الدقائق بلا جديد.