برشلونة يتعادل أمام فياريال في الوقت القاتل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فرض فريق برشلونة التعادل أمام نظيره فياريال بنتيجة أربعة أهداف لكل منهما، ضمن أحداث الجولة الـ30 من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وأحرز رباعية برشلونة كل من اللاعبين فيليب كوتينيو، مالكوم دي أوليفيرا، ليونيل ميسي ولويس سواريز، وفي المقابل سجل رباعية فياريال كل من اللاعبين سامويل شوكويزي، كارل توكو ايكامبي، فيسنتي ايبورا وكارلوس باكا.

وبهذا التعادل رفع برشلونة رصيده من النقاط إلى 70 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، في حين أصبح برصيد فياريال 30 نقطة وهو يحتل المركز السادس عشر.

مجريات المباراة:

بدأت المباراة بضغط من أصحاب الأرض والجمهور، وتألق تير شتيغن في التصدي لتسديدة رأسية من إيبورا مهاجم فياريال في الدقيقة 7، وبعد دقيقة واحدة تصدى لتسديدة قوية من شوكويزي.

وبعد تراجع واضح لبرشلونة في أول ربع ساعة، بدأ الفريق الكاتالوني، في استغلال المساحات على الأطراف لفياريال، واستغل البرازيلي مالكوم، سرعته في الانطلاق لتهديد الخصم.

ونجح فيليب كوتينيو في تسجيل الهدف الأول لبرشلونة في الدقيقة 12، حيث انطلق مالكوم على الجبهة اليمنى، ومرر عرضية مميزة لكوتينيو الذي أسكنها في الشباك.

وضاعف مالكوم النتيجة لبرشلونة بالهدف الثاني في الدقيقة 16، حيث أرسل أرتورو فيدال، عرضية من الجبهة اليمنى، سددها مالكوم برأسه في أقصى يسار حارس فياريال أسينخيو.

وحرم القائم الأيمن، برشلونة من تسجيل الهدف الثالث، حيث مرر لويس سواريز تمريرة في العمق، لكوتينيو الذي سدد في القائم في الدقيقة 18.

ومن هجمة مُنظمة، نجح المهاجم شوكويزي في تسجيل الهدف الأول لفياريال في الدقيقة 23، حيث سدد كرة قوية اصطدمت بالقائم الأيمن، لترتد له مرة أخرى ليُسددها على يمين الحارس تير شتيغن.

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وكاد فياريال أن يخرج من الشوط الأول متعادلًا، حيث بدأ في الضغط بقوة على البارسا بعد تقليص الفارق، لكن دون أي إيجابية على مرمى تير شتيغن.

ومع بداية الشوط الثاني، انطلق إيكامبي على الجبهة اليمنى واستغل تقدم الحارس تير شتيغن، ليُسدد ويُسجل هدف التعادل لفياريال في الدقيقة 50.

وقرر فالفيردي الدفع بميسي بدلًا من كوتينيو، من أجل إنقاذ الفريق الكتالوني، وتحول مالكوم من الجناح الأيمن إلى الأيسر.

ونجح إيبورا في تسجيل الهدف الثالث لفياريال في الدقيقة 62، حيث استقبل تمريرة مميزة في عمق دفاع برشلونة من مورناليس، سجلها على يسار تير شتيغن، ليمنح التقدم للغواصات الصفراء.

وحرمت العارضة، شوكويزي من تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 67، حيث سدد كرة قوية لمست أطراف تير شتيغن وارتطمت بالعارضة.

وأشرك فالفيردي، راكيتيتش وألينيا بدلًا من بوسكيتس وآرثر، لتنشيط خط الوسط، وغلق المساحات أمام الهجمات العكسية لفياريال.

ونجح البديل كارلوس باكا في تسجيل الهدف الرابع لفياريال في الدقيقة 80، حيث استقبل تمريرة من كازورلا لينفرد بتير شتيغن ويراوغه قبل أن يُسكن الكرة في الشباك.

وحصل برشلونة على ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء، نفذها الأرجنتيني ليونيل ميسي بنجاح، وسجل الهدف الثالث للبارسا في الدقيقة 90.

واقتنص سواريز هدف التعادل القاتل لبرشلونة في الدقيقة 93، حيث استغل ارتداد الكرة وسدد كرة صاروخية على يمين الحارس أسينخيو، لينقذ البارسا من الهزيمة.