فرنسا: استقالة بوتفليقة لحظة مهمة في تاريخ الجزائر

قال جان إيف لودريان وزير الخارجية الفرنسي إن استقالة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة لحظة مهمة في تاريخ الجزائر.

وأضاف لودريان في بيان أن بلاده تثق في قدرة الجزائريين على مواصلة الانتقال الديمقراطي بطريقة هادئة ومسؤولة.

وقدم الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، مساء الثلاثاء، استقالته رسميا من رئاسة البلاد.



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وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن "رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة أخطر رسميا رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية"، بداية من اليوم الثلاثاء.



الجيش الجزائري، كان قد دعا في وقت سابق، الثلاثاء، إلى تفعيل "فوري" لمواد دستورية تقضي بشغور منصب رئيس البلاد.

وكانت "العين الإخبارية" قد انفردت، في وقت سابق، بتفاصيل اجتماع كبار قادة الجيش على خلفية الأزمة العاصفة التي تمر بها الجزائر .



