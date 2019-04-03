رئيس اليمن: الفريق الأممي فضح دعم إيران للحوثيين

أشاد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الثلاثاء، بدور فريق الخبراء الأممي وما توصل إليه من معلومات تثبت تورط إيران في دعم مليشيا الحوثي الانقلابية بالسلاح والمال.

جاء ذلك خلال استقباله فريق لجنة العقوبات الخاصة باليمن برئاسة جو ستايفو ميزا كوادرا، وممثلي أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15، وفقا لوكالة سبأ الرسمية.

ورحب الرئيس اليمني بجميع أعضاء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي التي تمثل الإرادة الدولية لدعم عملية الانتقال السياسي في اليمن وتحديد الأفراد والكيانات التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في البلاد.

ولفت هادي إلى أن توجيهاته للحكومة والجهات ذات العلاقة تشدد على ضرورة التعاون والتنسيق مع فريق الخبراء وتسهيل مهامهم وتزويدهم بالمعلومات الضرورية والرد على استفساراتهم، وهو ما تم على مدى السنوات الأربع الماضية.

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وقال هادي إن مليشيا الحوثي لا تريد السلام وكعهدها تتخذ المراوغة والتعنت والمماطلة سبيلاً أمام استحقاقات السلام في كل محطاته وآخرها اتفاق ستوكهولم الذي مر عليه نحو 110 أيام ولم تكترث لذلك في محاولة منها لنسف كل جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة".

وفي وقت سابق الثلاثاء منعت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران وفدا أمميا تابعا لبرنامج الغذاء العالمي من الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر شرقي مدينة الحديدة اليمنية.

كما قصفت المليشيا الإرهابية، بالأسلحة الثقيلة، أحد المستشفيات جنوبي محافظة الحديدة غربي اليمن.

وذكر بيان لألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني أن مليشيا الحوثي استهدفت المستشفى الميداني في مدينة التحيتا جنوب المحافظة بالأسلحة الثقيلة.