التلفزيون الجزائري يبُث صور تقديم بوتفليقة إستقالته للمجلس الدستوري

ث التلفزيون الجزائري فيديو تقديم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إستقالته للمجلس الدستوري ، في حضور رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح الذي سوف يستلم الرئاسة حسب الدستور . -التحرير-

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