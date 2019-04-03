ميليشيات الحوثي تمنع فريقا أمميا من الوصول لمطاحن البحر الأحمر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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سمحت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران لرئيس فريق المراقبين الأمميين في لجنة إعادة الانتشار الجنرال مايكل لوليسجارد بالوصول إلى مناطق سيطرة الشرعية شرق مدينة الحديدة للاجتماع بأعضاء الفريق الحكومي في اللجنة، في مجمع إخوان ثابت الصناعي، بعد إعاقة خروجه من مناطق سيطرتها، ووصوله إلى مكان الاجتماع لساعات في إطار تعطيل الاجتماع بين المراقب الأممي وبين وفد الحكومة الشرعية، وعبر وفد الحكومة الشرعية عن إدانته لعرقلة الحوثيين المتكررة لرئيس فريق المراقبين الأمميين في لجنة إعادة الانتشار الجنرال مايكل لوليسجارد من الوصول إلى مناطق سيطرة الشرعية، والاجتماع بالوفد الحكومي. وقالت إن هذه التصرفات ليست بجديدة على ميليشيات ﺍﻟﺤﻮثي الانقلابية التي تعمل على عرقلة وتعطيل اتفاق السويد.

إلى ذلك، منعت الميليشيات في وقت سابق من صباح أمس فريقا من برنامج الغذاء العالمي من الوصول إلى مجمع مطاحن البحر الأحمر الواقعة في مناطق سيطرة الشرعية، في إطار مساعيها لإعادة تشغيل المطاحن وإخراج مخزون الحبوب من صوامع الغلال ونقله للمتضررين.

وقال مصدر ميداني إن الميليشيات الحوثية منعت الموظفين التابعين لبرنامج الغذاء العالمي من الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر ومنعت تشغيلها.

يذكر أن الأمم المتحدة كانت حذرت الشهر الماضي، من مخاطر تعرض الحبوب التابعة لبرنامج الأغذية العالمي المخزنة في مطاحن البحر الأحمر للتعفن، واتهمت ميليشيات الحوثي برفض السماح لها منذ سبتمبر الماضي وحتى اليوم من الوصول إلى صوامع مطاحن البحر الأحمر، بهدف عرقلة مهمة بعثة المراقبين الأمميين في الحديدة وإعاقة أي اختراق في تحقيق إعلان السويد وتعطيل أي تقدم في إعادة الانتشار بالحديدة، وتستهدف ميليشيات الحوثي باستمرار مطاحن البحر الأحمر، وكان آخرها الثلاثاء الماضي حيث استهدفت مطاحن البحر الأحمر شرق مدينة الحديدة بقذائف الهاون، وسقطت قذائف الهاون بجوار صوامع الغلال المليئة بكميات كبيرة من مادة القمح التابعة لبرنامج الأغذية العالمي، والتي تكفي لأكثر من ثلاثة ملايين محتاج.

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من جهة أخرى قتل أربعة جنود وأصيب آخر، عقب تعرض دوريتهم أمس، لكمين مسلح يعتقد أنه من قبل عناصر تنظيم القاعدة بمدينة سيئون بمحافظة حضرموت، وأكد مصدر محلي أن عبوة ناسفة انفجرت في طقم لكتيبة المهام الخاصة، أعقبها إطلاق النار من قبل مسلحين بمنطقة تريس بمدينة سيئون. بينما كان الطقم في مهمة تأمين قافلة إغاثية.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية، أعلنت أمس الأول أن الجيش الأمريكي وجه 8 ضربات جوية لتنظيم «القاعدة» الإرهابي في اليمن منذ بداية العام الحالي. وأوضحت في بيان نقلته صحيفة «هيل» الأمريكية أن ست ضربات تم توجيهها ضد تنظيم «القاعدة» خلال مارس الماضي في البيضاء اليمنية، فيما وجهت ضربتين أخريين خلال شهر يناير الماضي في محافظتي البيضاء ومأرب.

إلى ذلك وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عددا من السلال الغذائية للنازحين اليمنيين في عدد من المديريات، وذلك في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة من خلال المركز للشعب اليمني الشقيق للتخفيف من معاناته خلال الأزمة الإنسانية التي يمر بها.

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مركز الملك سلمان