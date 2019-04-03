شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.."محلية البرلمان" تناقش مشكلات الطرق والمواقف العشوائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، 3 اجتماعات اليوم الأربعاء، بحضور محافظ الدقهلية، لمناقشة 18 طلب إحاطة متعلقة بمشاكل وقضايا مختلفة فى المحافظة ومراكزها وقراها.

وتناقش اللجنة فى الاجتماع الأول طلبات إحاطة بشأن ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع المواطنين من عمل المطبات الصناعية العشوائية والتعدى على الطرق العامة التابعة للهيئة العامة للطرق والكبارى أو التابعة للمحليات أو ملك وزارة الرى أو حتى الطرق بين الأراضى الزراعية، وبشأن عدم توافر عدد كاف من دورات المياه العامة داخل المدن والقرى وعلى الطرق العامة، ومشكلة تعرض طريق المنصورة ـ السنبلاوين، بمحافظة الدقهلية، لسرقة أسلاك ولمبات الإنارة من الأعمدة أكثر من مرة، مما إلى الظلام الشديد، فضلا عن وجود نحو 800 عامود على الجانبين بلا أسلاك أو لمبات إنارة، مما يعد إهدارا للمال العام.

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كما يتناول الاجتماع مناقشة مشكلة سوء حالة وانهيارات فى بعض الطرق بالمحافظة، ووقف أعمال الإحلال والتجديد لسور السكة الحديد الذى تمت إزالته بمسافة 1000 متر داخل مدينة السنبلاوين، والمطالبة بإنشاء 4 مواقف لقرى السنبلاوين فى مداخل المدينة للقضاء على مواقف سيارات الأجرة العشوائية، وسرعة إنشاء قرية الصيادين على شاطىء بحيرة المنزلة، وفقا للخطة الموضوعة من قبل رئاسة الجمهورية بتطوير وتطهير بحيرات مصر الشمالية ومنها بحيرة المنزلة، وذلك تعويضا للصيادين المتضريين من إزالة منازلهم لتوسعة الطريق وتطهير البحيرة.

كما تناقش اللجنة مشكلة تعرض بعض المواطنين بقرية الزريقى بالنسبلاوين للحبس لعدم حسم تبعية أراضى وضد اليد المبنى عليها منازلهم منذ أكثر من 50 عاما.