كتب: عبدالرحمن قناوي 20 عامًا قضاها الرئيس الجزائري المستقيل، عبدالعزيز بوتفليقة، داخل القصر الحاكم في الجزائر المعروف باسم "قصر المرادية" قبل أن يقدم استقالته من منصبه قبل انتهاء مدته الرئاسية الرابعة في 28 أبريل الجاري، إثر احتجاجات شهدتها البلاد منذ فبراير الماضي، استدعت تدخل الجيش الجزائري ومطالبته لبوتفليقة بترك منصبه. ويعد قصر المرادية هو مقر الإقامة...

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| هنا عاش بوتفليقة 20 عاما.. جولة في القصر الرئاسي الجزائري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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