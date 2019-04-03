LBC: تعيين نائب حاكم مصرف لبنان الدرزي تعثر بعد تقديم ارسلان اسما مختلفا عن جنبلاط

علمت قناة "LBC" أن "تعيين نائب حاكم ​مصرف لبنان​ الدرزي عاد وتعثر بعد تقديم رئيس "​الحزب الديمقراطي اللبناني​" ​طلال ارسلان​ اسما مختلفا عن الذي قدمه رئيس "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" ​وليد جنبلاط​".

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