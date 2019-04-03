كيدانيان: السياحة ستكون الداعمة للاقتصاد الوطني شاء من شاء وأبى من أبى

أكد وزير السياحة افيديس كيدانيان في كلمة له خلال إطلاق معرض ولقاء هوريكا بنسخته ال26 أن "هناك قرار بإنهاض السياحة التي ستكون الداعمة الاساسية للاقتصاد الوطني وسط مؤشرات بعودة العافية اليها من خلال الارقام والاحصاءات، شاء من شاء وأبى من أبى"، مضيفا:"نحن على المسار الصحيح في الخطة السياحية التي سنعلنها قريبا".
وشدد كيدانيان على أن "المعرض أصبح علامة مميزة للقطاع السياحي في لبنان وهو وجهة رئيسية تجمع الخبرات الداخلية والخارجية"، متوقعا ان يكون "هذا الصيف مميزا من خلال تحطيم الرقم القياسي في عدد السياح الذين سيأتون الى لبنان".
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