أسود: سنصل الى المفاصل الاساسية بالشبكة التي تدير عملية التزوير في الضمان الإجتماعي

أكد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​زياد أسود​ "أن مؤسة ​الضمان​ الإجتماعي لم تحاسب الموظف الذي خالف في مركز الضمان في ​بنت جبيل​، وقد تم نقله من بنت جبيل الى ​مرجعيون​ دون أي إجراء حسابي أو عمل تفتيشي".

وفي حديث تلفزيوني له، شدد أسود على "اننا سنصل الى المفاصل الاساسية في هذه الشبكة التي تدير عملية التزوير والاختلاس في الضمان الإجتماعي وهنا نتحدث عن مليارات الليرات".