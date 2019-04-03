قيومجيان: لوضع خطة وطنية جدية لمقاربة حاجات المصابين بالتوحد

اشار وزير الشؤون الاجتماعية ​ريشار قيومجيان​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ الى انه "في يوم الوعي العالمي للتوحد آن الأوان لوضع خطة وطنية جدية لمقاربة الحاجات والمتطلبات والآمال التي يتطلع اليها المصابون بهذه الحالة"، مضيفا:"أضع نفسي والوزارة بتصرف الأهل والجمعيات والمؤسسات التي تعنى بهم لتسهيل اندماجهم في ​الحياة​ العامة، لا سيماالمدرسة وسوق العمل".

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