مصادر خليل للـ MTV: أرقام العجز للناتج المحلي ستنخفض إلى ما دون الـ 9 بالمئة

أكدت مصادر وزير المال ​علي حسن خليل​ للـ MTV أن "خليل بات مرتاحا للأرقام التي تضمنتها مسودة مشروع موازنة العام 2019"، مشيرة إلى أن "أرقام العجز للناتج المحلي ستنخفض إلى ما دون الـ 9 بالمئة".

وأوضح مصادر خليل أن "الإجراءات لا تمس بأي شكل من الأشكال المواطن العادي فهي لم تلحظ إعادة النظر بالسلسلة ولا زيادة التعرفة على ​الكهرباء​ ولا زيادة على سعر صفيحة ​البنزين​"، مشيرة إلى أن "الإجراءات موجعة بدءاً من توقف الإعفاءات الجمركية وإلغاء التقاعد المبكر ووقف دعم ​المدارس​ المجانية الوهمية".

ورأت المصادر أن "أساس العجز بنود ثلاثة تشكل 83 بالمئة من ​الموازنة​ هي الرواتب والتقاعد وخدمة الدين والكهرباء".