الريس: جنبلاط يطالب بإلغاء كل التعويضات للنواب السابقين

أوضح مفوض الإعلام في ​الحزب التقدمي الإشتراكي​ ​رامي الريس​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ يطالب بإلغاء كل التعويضات للنواب السابقين وهو يعتبر أنه من غير المنطقي ان تتحمل خزينة الدولة هذه الأعباء بالنسبة للنواب السابقين، مشيرا الى ان "جنبلاط اعتبر ان الأمر غير عادل من باب التخفيف عن ميزانية الدولة، وذلك بعكس ما أوحت طريقة نقل الخبر عبر وسائل الإعلام".

وكشف الريس في حديث تلفزيوني أنه "يجري الإعداد لاقتراح قانون بهذا الخصوص يقدمه الحزب في ​مجلس النواب​".

وكان جنبلاط قد كشف في حديث صحافي انه "يتقاضى كنائب سابق مبلغا قدره 6000 ​دولار​ شهرياً وهذا ليس عدلاً".