أشاد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بدور فريق خبراء الأمم المتحدة، وما توصل إليه من معلومات عن "تورط إيران" في دعم جماعة "أنصار الله" (لحوثيين) سواء بالسلاح أو واردات النفط.
وخلال لقائه في الرياض مع فريق لجنة العقوبات الخاصة باليمن، برئاسة رئيس اللجنة جو ستايفو ميزا كوادرا، وممثلي أعضاء مجلس الأمن الدولي الخمسة عشر، رحب الرئيس اليمني "بأعضاء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن والتي تمثل الإرادة الدولية لدعم عملية الانتقال السياسي في اليمن وتحديد الأفراد والكيانات التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن".
ووضع هادي اللجنة "أمام صورة موجزة لمجمل الأوضاع في اليمن والصعوبات والتحديات المترتبة على تداعيات انقلاب المليشيات الحوثية الايرانية على اليمن".
ولفت إلى "توجيهاته للحكومة والجهات ذات العلاقة بالتعاون والتنسيق مع فريق الخبراء وتسهيل مهامهم وتزويدهم بالمعلومات الضرورية والرد على استفساراتهم، وهو ما تم على مدى السنوات الأربع الماضية".
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس اليمني يشيد بما توصل إليه فريق الخبراء الأمميين بشأن دعم إيران لـ"أنصار الله" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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