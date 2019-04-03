وزير خارجية قطر: الحصار دفعنا إلى إرساء نظام أمني إقليمي جديد

أكد نائب رئيس ​مجلس الوزراء​ وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن "الحصار المفروض على قطر شكّل نقطة تحول للجغرافية السياسية في المنطقة برمتها".

وخلال حوار مفتوح استضافته جامعة "جورجتاون" ب​الدوحة​، لفت إلى أن "الطريق الوحيد للمضي قدما إلى الأمام هو طاولة التفاوض"، مشيراً إلى أن "هذا سيحدث فقط عندما تدرك هذه الدول أن الحصار لن يكون السبيل لتحقيق أهدافهم، أو لإزالة ما لديهم من مخاوف، بغض النظر عن تعريفها".

وشدد محمد بن عبد الرحمن على "أننا لم نكن لنتمكن من مواجهة التحديات والتغلب عليها دون الدعم الذي حظينا به من الجبهة الداخلية، من المواطنين والمقيمين، ونحن نقدر المساهمات القيمة التي قدمها مجتمعنا الذي يتسم بالتنوع، وللدور الذي يواصل القيام به في التنمية المستقبلية للبلاد".