المفتي حسون: هناك محاولات لتغييب القدس عن الذاكرة

إعتبر المفتي العام في سوريا أحمد بدر الدين حسون أن "هناك محاولات لتغييب القدس عن الذاكرة وأي حروب تقوم باسم الأديان هي حروب كاذبة"، مشيرا الى ان " فلسطين أرض الرسالات فكيف يتركها بعض العرب، ونحن الأمة التي لا تفرق بين الرسالات السماوية ومن يمارس التطبيع قد سود وجه التاريخ".
وفي تصريح له شدد حسون على ان "الجولان لنا وستعود الأرض تتكلم لغتنا واللذين خسروا في سوريا عسكرياً افتعلوا الحرب الاقتصادية".
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