المفتي حسون: هناك محاولات لتغييب القدس عن الذاكرة

إعتبر المفتي العام في سوريا ​أحمد بدر الدين حسون​ أن "هناك محاولات لتغييب ​القدس​ عن الذاكرة وأي حروب تقوم باسم الأديان هي حروب كاذبة"، مشيرا الى ان " ​فلسطين​ أرض الرسالات فكيف يتركها بعض العرب، ونحن الأمة التي لا تفرق بين الرسالات السماوية ومن يمارس التطبيع قد سود وجه التاريخ".

وفي تصريح له شدد حسون على ان "​الجولان​ لنا وستعود الأرض تتكلم لغتنا واللذين خسروا في سوريا عسكرياً افتعلوا الحرب الاقتصادية".