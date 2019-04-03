"أنصار الله" تعلن عن مقتل وإصابة عسكريين سعوديين

أعلن المركز الإعلامي لجماعة أنصار الله" (الحوثيين)، في بيان، أن "الجماعة والقوات الموالية لها قصفت بالمدفعية، تجمعات عسكرية سعودية ويمنية في موقعي المعزاب وكرس جوبح، قبالة جبل قيس في جيزان"، مشيرة إلى أن "القصف أوقع قتلى وجرحى في صفوف العسكريين السعوديين واليمنيين".
على صعيد آخر، أكد المركز أن جنودا سعوديين قتلوا في كمين نصبه مقاتلو "أنصار الله" بعبوة ناسفة لآلية للجيش السعودي في الحماد بقطاع نجران.
أما في قطاع عسير، استهدفت "أنصار الله" مجموعات من القوات الحكومية اليمنية قبالة منفذ علب البري الحدودي، بثلاث عبوات ناسفة خلفت العديد من القتلى والجرحى.
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