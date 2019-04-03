​7 حالات للتأجيل من التجنيد بسبب الدراسة.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمد سامي:

نصّ قانون الخدمة العسكرية والوطنية، على عدة حالات يجوز فيها تأجيل الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة للدراسة وقت السلم للطلبة النظامين والمنتسبين المتفرغين للدراسة، وذلك لحين حصولهم على المؤهل الدراسي الذي أجلت لهم الخدمة بسببه وهم:

- طلبة المدارس الثانوية أو المعادلة لها داخل الجمهورية حتى 22 عاماً.

- طلبة المعاهد التي يحصل طلابها على مؤهل فوق متوسط حتى سن 25 عاماً.

- طلبة كلية جامعات جمهورية مصر العربية والمعاهد والمدارس العليا وما يعادلها في داخل الجمهورية حتى سن 28 عاماً.

- الطلبة الدارسين بمراحل التعليم المختلفة بالخارج طبقاً لمدد تأجيلات أقرانهم الدارسين بالداخل بشرط اعتماد النموذج 2 جند من إدارة البعثات ووضعهم تحت الإشراف العلمي.

أما إذا تجاوز الطالب في الفرق النهائية الحد الأقصى لتأجيل التجنيد المشار إليه يستمر التأجيل حتى نهاية العام الدراسي وبشرط ألا يتجاوز سن الطالب 29 عامًا بالنسبة للكليات والمعاهد العليا.

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ونص القانون على حالات التأجيل بالنسبة لخريجي الجامعات حيث يجوز بقرار من وزير الدفاع تأجيل الخدمة الإلزامية المدة التي يراها للأفراد الأتي بياناتهم:

خريجو الكليات والمعاهد التى تحتم طبيعة شهاداتهم قضاء فترة دراسية أو تمرين بعد الحصول على المؤهل العالي على ألا يكون الفرد متخلفاً عن التسجيل أو التجنيد دون عذر مقبول ويشترط ألا تزيد سن الفرد التأجيل على 28 عاماً، ويجوز تأجيل تجنيد خريجو الجامعات الذين توفدهم الدولة في بعثات دراسية في الخارج أو الداخل بشرط أن لا يتجاوزا سن 29 عاماً، وعلى المبعوثين للخارج أن يسجلوا أنفسهم بإدارة البعثات قبل وكذلك خريجو الجامعات والمعاهد العليا الذين حصلوا على منح دراسية من جامعات أجنبية ومتواجدين بالخارج.

على أن يتقدم الطلبة المشار إليهم بالبندين (أ) بالنموذج 3 جند معتمد ومختوم من الجهة التى يدرس بها الطالب ومن الإدارة العامة للبعثات لمن يدرسون بالخارج.

وينص القانون أنه عند طلب تأجيل التجنيد يراعى استيفاء جميع بيانات النموذج 2 جند مدموغ بمعرفة الطالب ضمن أوراق مكتب التنسيق مع حيث الإسم – تاريخ الميلاد - رقم وجهة استخراج البطاقة الشخصية - الرقم الثلاثى لبطاقة الخدمة العسكرية والوطنية مع استيفاء رسم الدمغة المقرر على النموذج 2 جند.

أما بالنسبة الطلبة الدارسين بالخارج بكليات ومعاهد ومدارس تعادل نظيراتها بجمهورية مصر العربية يشترط لتأجيل تجنيدهم إعتماد النموذج 2 جند من الإدارة العامة للبعثات.

فى حالة الإستفسار عن أي بيانات أو معلومات بشأن تأجيل التجنيد على الطالب مراجعة مكتب الاتصال العسكرى التابع لإدارة التجنيد والتعبئة والكائن بمبنى الجامعة.

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