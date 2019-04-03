ضياء رشوان: تقديم بلاغ للنائب العام بشأن النقابات منتحلة الصفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى علي:

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إن النقابة بصدد تقديم بلاغ إلى النائب العام ضد النقابات منتحلة الصفة.

وأضاف رشوان، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن النقابة ستصدر بيانًا تحذيرياً بهذا الصدد لنشره وإذاعته في كل الصحف ووسائل الإعلام، وتم بالفعل الانتهاء من إعداده اليوم.

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وأوضح أن نص المادة 77 من الدستور واضح، إذ تنص على إنشاء نقابة واحدة فقط لكل مهنة، وذلك من خلال قانون يتم إصداره عن المجلس التشريعي، ولا يوجد لمهنة الصحافة إلا نقابة واحدة وفقًا لقانون رقم 76 لسنة 1970.

وواصل: "أي كيانات أخرى تحمل صفة الصحافة أو الإعلام وتوزع بطاقات تحمل صفة صحفي، يعاقب عليها القانون عليها بالحبس سنة، كما أن انتحال الصفة والتزوير والنصب كلها جرائم تقع ضمن قانون العقوبات، وسيتم تضمينها في البلاغ الذي ستتقدم به نقابة الصحفيين إلى النائب العام".

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