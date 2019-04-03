القصة الكاملة لتحرش مدير مدرسة ومعلم بأطفال الابتدائي.. وأول رد من محافظ الفيوم​

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم - حسين فتحي:

قرر اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، إحالة معلم ومدير مدرسة المقراني الابتدائية التابعة لإدارة يوسف الصديق التعليمية، للتحقيق، وإيقافهما عن العمل لحين انتهاء التحقيقات بشأن اتهام بعض أولياء الأمور لهما بالتحرش بأبنائهم.

كان بعض أولياء أمور تلاميذ مدرسة المقراني الابتدائية حرروا محضر في قسم شرطة يوسف الصديق قُيد برقم 482 لسنة 2019 ضد مدير المدرسة وأحد المعلمين، يتهمونهما فيه بالتحرش بأبنائهم.

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وكلف محافظ الفيوم محمد عبد الله مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم، بسرعة تشكيل لجنة لدراسة المشكلة وعرض تقرير عاجل، وعلى الفور توجهت لجنة من التعليم الابتدائي والمتابعة والتوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم، إلى مدرسة المقراني الابتدائية، حيث تبين قيام أولياء الأمور باصطحاب أبنائهم صباحا ومغادرة المدرسة، وحرروا محضرًا في قسم الشرطة.

وتواصلت اللجنة مع أولياء أمور التلاميذ، وعقدت اجتماعًا معهم داخل المدرسة بحضور مجلس الأمناء، ووكيل الإدارة، وعمدة القرية، ورئيس المباحث ورئيس فرع البحث الجنائي لقطاع غرب الفيوم، وتم إبلاغ أولياء الأمور باستبعاد المدرس ومدير المدرسة وإحالتهما للتحقيق بديوان الإدارة، وقامت الجهات الأمنية بإلقاء القبض عليهما بتهمة التحرش، كما جرى عقد لقاء آخر مع العاملين بالمدرسة لمحو الآثار السلبية لهذه الواقعة والتعامل مع التلاميذ بطريق إيجابية والتركيز على الأنشطة داخل المدرسة.

الجدير بالذكر أن "الخليج 365" انفرد اليوم بنشر واقعة التحرش بتلاميذ مدرسة المقراني الابتدائية، وتفاصيل إلقاء القبض عليهما واحتجازهما، وإحالتهما للتحقيق.