ترامب لا يعتزم الدفع بإصلاح صحي جديد قبل انتخابات 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعتزم القيام بمحاولة لإصلاح جديد للنظام الصحي قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية عام 2020.

وعبر ترامب عن أمله أن تسفر هذه الانتخابات ليس فقط عن استمراره في البيت الأبيض، بل أن يحقق حزبه الجمهوري أيضا أغلبية في مجلسي النواب والشيوخ.

جاء ذلك على هامش لقائه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، الناتو، ينس ستولتنبرج، اليوم الثلاثاء في واشنطن.

يشار إلى أن الجمهوريين لا يمتلكون في الوقت الحالي أغلبية في مجلس النواب، مما يجعل القيام بمحاولة جديدة لتحقيق إصلاح صحي أمرا محكوما عليه بالفشل على الأرجح.

كان ترامب قد ألمح الأسبوع الماضي إلى ضرورة إعداد اقتراح جديد لبديل عن النظام الصحي "أوباما كير" الخاص بالحزب الديمقراطي بقيادة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، والذي لا يحظى بقبول في أوساط الحزب الجمهوري المحافظ.

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ولكن ترامب فشل في محاولاته السابقة للوصول لهذا البديل، وذلك على الرغم من أن حزبه الجمهوري كان يمتلك الأغلبية في غرفتي البرلمان، مجلس النواب ومجلس الشيوخ، حيث إن الجناح اليميني داخل الحزب الجمهوري كان يصنف هذه الاقتراحات على أنها تقدمية بشكل مفرط.

كما قوبل الاقتراح هذه المرة أيضا بمعارضة مجلس الشيوخ.

وقال زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الجمهوري، ميتش ماكونيل، صاحب النفوذ الواسع، إنه أوضح لترامب أنه لن يكون هناك قبل الانتخابات إصلاح صحي شامل.

وبالفعل فإن نظام "أوباما كير" يعيبه ارتفاع أقساط التأمين وقلة فرص الاختيار التي يتمتع بها المؤمن عليهم صحيا.

ولكن أعداد الأمريكيين الذين ليس لديهم تأمين صحي لم ترتفع منذ أن ألغى ترامب التأمين الإلزامي.