رئيس الوزراء الكندي يهنئ رئيسة سلوفاكيا على فوزها بالانتخابات الرئاسية

محمد اسماعيل - القاهرة - أوتاوا – (أ ش أ):
هنأ رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الرئيسة السلوفاكية زوزانا كابوتوفا على فوزها في الانتخابات الرئاسية في اتصال هاتفي مساء اليوم الثلاثاء.
وتعتبر كابوتوفا (45 عاما)، وهي محامية ليبرالية، أول امرأة تتولى منصب الرئاسة في سلوفاكيا بعد حصولها على 58.4% من الأصوات.
وذكر بيان صادر من مكتب رئيس الوزراء أن ترودو أجرى اتصالًا هاتفيًا بالرئيس كابوتوفا وهنأها على فوزها بالانتخابات الرئاسية السلوفاكية التي جرت يوم 30 مارس الماضي، مضيفا أنهما ناقشا أهمية النهج الإيجابي الشامل للسياسية والتزامهما بحقوق الإنسان وسيادة القانون.
وأكد الجانبان أهمية العلاقات الثنائية وقوتها، معربين عن تطلعهما لتعزيز التعاون الثنائي في التجارة وخاصة من خلال اتفاقية التجارة والاقتصادية الشاملة الكندية الأوروبية.
كما أكدا التزامهما بالأمن الإقليمي والدولي، مشيرين إلى الشراكة الوثيقة بين الجانبين في حلف الناتو.
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