برشلونة يخطف “تعادلا” قاتلاً أمام فياريال

خطف فريق برشلونة الإسباني، مساء اليوم الثلاثاء، تعادلا قاتلا أمام فياريال بأربعة أهداف لمثلهما في مباراة الأسبوع 30 من منافسات الدوري الإسباني الممتاز والتي أقيمت على أرضية ملعب “لاسيراميكا”.

وسجل لبرشلونة رباعية القمة الكروية، كل من فيليب كوتينيو (د12)، ثم اللاعب مالكوم في حدود الدقيقة 16من عمر المواجهة، وليونيل ميسي (د90)، ولويس سواريز (د93).

أما عن رباعية أصحاب الأرض، فقد سجلها كل من سامويل شوكويزي (د23)، وكارل توكو (د50)، وفيسينتي إيبورا (د62)، وكارلوس باكا دقيقة (80).

وبالرغم تعادل اليوم، إلا أن فريق برشلونة الإسباني لازال يغرد في صدارة “الليغا” برصيد 70 نقطة، متبوعاً بأتلتيكو مدريد صاحب 62 نقطة، ثم الغريم ريال مدريد برصيد 57 نقطة.