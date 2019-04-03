كشف شركة “socialmediatoday” الأمريكية المختصة، أخيرا، عبر موقعها الرسمي، أرقاما “خيالية”، تخص كل دقيقة على الأنترنت، وتعكس صورة استخدام التطبيقات، ومواقع التواصل الاجتماعي حول العالم.
وأفاد المصدر المذكور أنه في كل دقيقة في الأنترنت في عام 2019، يعرف موقع “فايسبوك” مليون عملية تسجيل دخول، ويتم إرسال 41.6 مليون رسالة عبر تطبيقي “واتساب”، و”ماسينجر”.
ويشهد تطبيق “أنستغرام”، في كل دقيقة، 347.222 عملية تصفح، أما “تويتر” فيعرف نشر 87.500 تغريدة في الدقيقة.
ويحصد موقع “يوتوب في كل دقيقة 4.5 مليون مشاهدة، أما تطبيق “سناب شات” فيعرف مشاركة 2.1 مليون سناب في الدقيقة.
ويشهد محرك البحث “غوغل” 3.8 مليون عملية بحث في الدقيقة الواحدة.
ويرجح أن ترتفع هذه الأرقام تدريجيا مع مرور الوقت نظرا إلى الإقبال المتزايد، الذي يشهده استخدام الأنترنت.
كانت هذه تفاصيل خبر في الدقيقة الواحدة.. أرقام “خيالية ” يشهدها الأنترنت في عام 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.