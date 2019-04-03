التعادل يحسم مواجهة رجال بادو الزاكي والفتح

حسمت نتيجة التعادل السلبي، مساء اليوم الثلاثاء، مباراة فريق الفتح الرياضي الرباطي وضيفه الدفاع الحسني الجديدي، برسم الأسبوع 23 من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، والتي أقيمت على أرضية ملعب الأمير مولاي الحسن بالرباط.

وفشل بادو الزاكي، مدرب الفريق الجديدي، في العودة بنتيجة إيجابية من الرباط، بعد أن ساد التعادل السلبي لقاء كان الطرفين بحاجة خلاله إلى النقاط الثلاث للتقدم صوب وسط الترتيب، علما أن فارس دكالة يحتل حالياً الصف 11 برصيد 27 نقطة.

أما فريق الفتح الرباطي، الذي يعاني من أزمة نتائج منذ بداية الموسم الرياضي الجاري، فيقبع في الرتبة 12 برصيد 25 نقطة، حيث تواجهه مباراة مقبلة أمام صاحب المركز ما قبل الأخير بسبورة الترتيب، شباب الريف الحسيمي خارج الديار.