قبل مباراة حسنية أكادير..مدرب الزمالك “ينتفض” ضد الإدارة بسبب ملعب ربع نهائي كأس “الكاف”

عاد مشكل الملعب ليلاحق كتيبة الزمالك المصري، وذلك قبل أقل من أسبوعين على مباراة إياب ربع نهائي كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، والتي تضع رفاق بوطيب في مواجهة أمام ممثل الكرة الوطنية، حسنية أكادير.

تقارير إعلامية مصرية قالت، اليوم الثلاثاء، إن المدرب السويسري كريستيان جروس عارض قرار النادي بنقل المباراة الهامة في مشوار الزمالك القاري إلى ملعب “بيترو سبورت”، والذي سبق أن كان خصماً للمجموعة في مباريات محلية.

وحسب المصادر ذاتها، فإن المدرب متشبث بخيار نقل المباراة، تفادياً للتأثير على أداء اللاعبين في إياب سيحسم أول متأهل إلى المربع الذهبي لمسابقة “الكاف”.

وكان الفريق المصري قد أقصى إتحاد طنجة في المباريات الافتتاحية الأولى لكأس الكنفدرالية الإفريقية ، بملعب برج العرب، مطلع يناير الماضي، في حين ستكون ثاني مواجهة للزمالك مع فريق مغربي أمام حسنية أكادير.