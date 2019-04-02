طيار يكشف تفاصيل مثيرة سبقت اختفاء الطائرة الماليزية المنكوبة

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كشف قائد طائرة عن معلومة صادمة بشأن الرحلة الماليزية “MH370″، قبل فترة وجيزة من اختفائها في ظروف غامضة.

وقال قائد طائرة بوينغ 777، والذي لم يكشف عن اسمه، إنه كان قادرا على الاتصال بالطائرة بعد اتصالها الأخير بمراقبة الحركة الجوية، وادعى أنه استخدم تردد الطوارئ للطائرة لإجراء اتصالات، بل وسمع أصواتا، رغم أنه لم يستطع أن يفهم بوضوح ما تقوله.بحسب “روسيا اليوم”

وبعد ذلك الاتصال بوقت قصير، اختفت طائرة الخطوط الجوية الماليزية عندما كانت في طريقها إلى بكين وعلى متنها 239 شخصا.

وادعى فيلم وثائقي أن الطيار طُلب منه الاتصال بالطائرة من خلال مراقبة الحركة الجوية، بعد تحليقها لمدة 30 دقيقة تقريبا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “The Express”، فإن “الطائرة المفقودة Mh370” كانت قادرة على سماع اتصال الطيار الذي كان متوجها إلى ناريتا في اليابان.

وسبق أن تحدث الطيار عن الحادثة لصحيفة “New Straits Times” في عام 2014، قائلا: “نجحنا في إجراء اتصال مع الرحلة MH370 بعد الساعة 1:30 صباحا، وسألناهم عما إذا كانوا قد انتقلوا إلى المجال الجوي الفيتنامي”.

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وأضاف قائلا: “ربما كان الصوت على الجانب الآخر إما للكابتن زهاري شاه أو مساعده طارق عبد الحميد، لكنني كنت متأكدا من أنه الطيار المساعد”.

وتابع قائلا: “كان هناك الكثير من التداخل، لكنني سمعت تمتمة من الطرف الآخر، وكانت هذه آخر مرة سمعنا فيها شيئا من قبلهم، حيث فقدنا الاتصال”.

ولم يتم حل لغز ما حدث لـ “MH370” بعد، حيث كانت الآثار الوحيدة هي الحطام الذي تم رصده على الشواطئ في مدغشقر.