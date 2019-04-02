الجزائر: زروال يقول إن شقيق بوتفليقة طلب منه رئاسة المرحلة الانتقالية

الجزائر ـ وكالات: طالب الرئيس الجزائري السابق ليمين زروال من أصحاب القرار في بلاده الارتقاء للمستوى الذي يظهره المحتجون، داعيا أصحاب القرار إلى التحلي بالعقل والرقي لمستوى الشعب لتفادي أي انزلاق. وقال زروال، في رسالة وجهها للشعب الجزائري أمس، “بداعي الشفافية وواجب احترام الحقيقة، أود أن أعلم أنني استقبلت يوم 30 مارس الماضي بطلب منه الفريق المتقاعد محمد مدين الذي حمل لي اقتراحا لرئاسة هيئة تسيير المرحلة الانتقالية، وأكد لي أن الاقتراح تم بالاتفاق مع سعيد بوتفليقة، مستشار لدى الرئاسة”. وأضاف :”عبرت لمحدثي عن ثقتي الكاملة في الملايين من المتظاهرين وكذا ضرورة عدم عرقلة مسيرة الشعب الذي استعاد السيطرة على مصيره”. وأبدى الرئيس السابق، اعتزازه بما حمله الشارع ببلاده من تعبير سلمي عن الرأي في المرحلة الأخيرة. وأضاف زروال في رسالته ” ككل الجزائريين شدتني قوة المسيرات الحاشدة المنظمة من قبل الشعب الجزائري، مسيرات ساندتها منذ اللحظات الأولى، وأنا أيضا مثلكم جميعا قلق من غياب رد سياسي في مستوى هذه المطالب الديمقراطية المشروعة”. من جهة اخرى نفت وزارة الدفاع الجزائرية بيانا مزورا منسوبا لرئاسة الجمهورية، ونص على “إقالة الفريق أحمد قايد صالح” نائب وزير الدفاع، رئيس الأركان الجزائري وإحالته للتحقيق العسكري. ونشرت وزارة الدفاع الجزائرية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، نسخة من البيان المزور المنسوب للرئاسة ويحمل توقيع محمد علي بوغازي مستشار الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، محذرة من تداوله. وقالت وزارة الدفاع الجزائرية، إن خبر إقالة رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح من منصبه كنائب لوزير الدّفاع وتعيين اللواء سعيد باي بدلا منه “لا أساس له من الصحة”. من جهته، نفى محمد علي بوغازي مستشار الرئيس الجزائري في تصريحات له اليوم، توقيعه على أي بيان بهذا الخصوص. وأكد مستشار بوتفليقة أن ما يتم تداوله مزور وليس من صلاحياته التوقيع على بيان بهذا الشأن. وكانت وزارة الدفاع الجزائرية قد نفت شائعة أخرى بإقالة الفريق قايد صالح وتعيين اللواء سعيد باي بدلا منه في رئاسة الأركان. وزعم بيان مزور منسوب لمستشار بوتفليقة أن المئات من الحرس الجمهوري يحاصرون مقر الرئاسة والإقامات الحكومية والتلفزيون الرسمي. وقد أثار البيان دهشة وصدمة كبيرتين ما أدى إلى صدور نفي رسمي من المستشار بوغازي الذي أدلى بتصريح لقناة النهار الجزائرية الخاصة يتبرأ فيه من أي مسؤولية عن البيان ويؤكد أنه مزور.