اليمن: مقتل 4 جنود بانفجار عبوة ناسفة في حضرموت

صنعاء ـ وكالات: قتل أربعة جنود في اليمن وأصيب آخرون أمس بانفجار عبوة ناسفة يعتقد أنها زرعت من قبل مسلحي تنظيم القاعدة، في محافظة حضرموت شرقي اليمن. وذكرت مصادر محلية يمنية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن عبوة ناسفة انفجرت في عربة تقل جنودا يتبعون المنطقة العسكرية الأولى أثناء مرورها غربي مدينة سيئون في محافظة حضرموت. وأضافت المصادر أن الانفجار أدى إلى مقتل أربعة جنود وإصابة آخرين تم نقلهم إلى مستشفى سيئون. ورجحت المصادر أن يكون تنظيم القاعدة هو المسؤول عن زرع العبوة الناسفة، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن ذلك. وسبق أن قام تنظيم القاعدة خلال الأشهر الماضية بتنفيذ عدة هجمات ضد قوات عسكرية وأمنية في عدة مناطق بحضرموت التي تعتبر المحافظة الأكبر مساحة في اليمن.

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