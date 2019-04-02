فلسطين: دولة الاحتلال تعمل على إغراق الساحة في دوامة العنف والفوضى

في السياسة 3 أبريل,2019 نسخة للطباعة

قالت وزارة الصحة إن فلسطينيا استشهد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في اشتباكات في مخيم قلنديا بالضفة الغربية المحتلة أمس (وإن ثلاثة آخرين أصيبوا. وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن القوات فتحت النار بعد أن ألقى الفلسطينيون حجارة وعبوات ناسفة عليها خلال عملية جنوب شرقي مدينة رام الله. وقال مصدر في الإسعاف الفلسطيني إن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلمهم جثمان الشاب بعد أن احتجزه في وقت سابق. من جهة اخرى اتهمت وزارة الشئون الخارجية والمغتربين الفلسطينية أمس إسرائيل بالعمل على إغراق الساحة الفلسطينية في دوامة العنف والفوضى. ونددت الوزارة ، في بيان صحفي، باستشهاد قوات إسرائيلية فلسطيني وإصابة ثلاثة آخرين في مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين شمال القدس، معتبرة أن الحادثة “حلقة إضافية في مسلسل التصعيد الممنهج والمدروس” ضد الفلسطينيين. وقالت الوزارة إن إسرائيل “تستدرج الساحة الفلسطينية لإغراقها في دوامة العنف والفوضى، بما يخدم مخططات ومشاريع اليمين الحاكم في إسرائيل، وتحويلها إلى مادة انتخابية تصب في خدمة أجندته”. وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا التصعيد ونتائجه وتداعياته، محذرة من مغبة التعامل مع الاعدامات الميدانية كأمور يومية مألوفة وكأرقام للإحصائيات فقط، بما يخفي حجم المعاناة الكبيرة للعائلات الفلسطينية جراء فقدانها لأبنائها ومعيليها. وطالبت الخارجية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية بـ “سرعة فتح تحقيق رسمي في هذه الجريمة وغيرها ومساءلة ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم ومن يقف خلفهم من سياسيين وعسكريين وأمنيين”.

وأعلنت مصادر فلسطينية صباح امس عن مقتل شاب 23 عاما وإصابة ثلاثة آخرين بالرصاص الحي خلال اقتحام مخيم قلنديا شمال مدينة القدس. وذكرت المصادر أن قوات إسرائيلية اقتحمت المخيم ودارت مواجهات بينها وبين شبان فلسطينيين ما أدى الى مقتل شاب بعد إصابته بأكثر من 10 رصاصات اخترقت جسده وإصابة ثلاثة آخرين أحدهم حالته متوسطة. على صعيد اخر هدمت جرافات تابعة للبلدية الاسرائيلية في القدس أمس مبنى سكنيا من طابقين بمخيم شعفاط وسط القدس.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) امس أن “الهدم جاء بحجة البناء دون ترخيص”. وأضافت الوكالة أن “قوات كبيرة من جنود الاحتلال، تُساندها طائرة مروحية، اقتحمت صباحا المنطقة من جهة ضاحية رأس خميس بمخيم شعفاط، وانتشر الجنود بالشوارع والطرقات قبل أن تشرع الجرافات بهدم المبنى السكني لعائلة حوشية المقدسية”.

وحسب الوكالة، يقع المنزل بالقرب من مقاطع لجدار الضم والتوسع العنصري الذي يفصل المخيم عن مستوطنة “بسجات زئيف”. وكان مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية (بتسيلم) ذكر أن عام 2016 شهد عددا قياسيا من منازل الفلسطينيين التي هدمتها إسرائيل في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وأضاف المركز، في تقرير أصدره عام 2017 ، أن السلطات الإسرائيلية هدمت 88 منزلا سكنيا و48 مبنى شرقي القدس.