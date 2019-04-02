ليبيا تحذر المنظمات الدولية غير الحكومية من الاقتراب من سواحلها

طرابلس ـ وكالات: حذرت القوات البحرية الليبية مع جهاز حرس السواحل التابع لها أمس المنظمات الدولية غير الحكومية من الاقتراب من السواحل الليبية. وقالت القوات، في بيان صحفي امس، :”ندرك أن موسم الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا على الأبواب ولذا فإنها تنبه المنظمات الدولية غير الحكومية من التواجد غير القانوني في المياه البحرية كافة انتظارا للمهاجرين غير الشرعيين في محاولة جذبهم، وإغرائهم بالتعاون مع تجار البشر والمهربين بالخروج والمجازفة بركوب البحر. وأكدت أن صمت المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي حيال تصرفات بعض المهاجرين غير الشرعيين وخاصة تلك المتعلقة بالاستيلاء والإجبار قد يغري مستقبلاً مجموعات مسلحة تتظاهر بأنهم مهاجرون وعند إنقاذهم يقومون بأعمال القرصنة، وقد يصل مستقبلاً إلى الحجز والقتل، وقرصنة زوارق مسلحة. ووصفت ما حدث يوم 27 مارس الماضي من قيام أشخاص بالاستيلاء على سفينة بأنه انتهاك صريح للسيادة الليبية، ومخالف لكافة القوانين والتشريعات الدولية. وأشارت إلى أن تكرار تمرد المهاجرين غير الشرعيين على أطقم سفن الإنفاذ تزايد بشكل مقلق، وتصاعدت أساليبهم مما ينذر بانهيار منظومة وأعمال البحث والإنقاذ خاصة في المتوسط، ويعطي المبرر للسفن المدنية في رفض المشاركة فيها، خاصة عندما يتعلق الأمر بالعودة إلى ليبيا, وطالبت القوات المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي خاصة القيام بواجبهم الأخلاقي والقانوني حيال هذه الأعمال ومواجهتها بالحزم ، داعية إلى إنهاء تواجد وسطوة المنظمات غير الحكومية قبالة الساحل الليبي، والكف عن التباكي غير المبرر على المهاجرين غير الشرعيين، ودعم الجهود الليبية في مكافحة ظاهرة الهجرة. ودعت القوات الامم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى الضغط على دول الطوق الليبي لإغلاق حدودها مع ليبيا في وجه المهاجرين غير الشرعيين، والإسراع من وتيرة ترحيل من تم ضبطهم متلبسين بالهجرة غير الشرعية من ليبيا. من جهتها صرحت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين امس الاول بأن متطلبات تمويل أعمالها في ليبيا تصل إلى 88 مليون دولار للعام الجاري. وأوضح مكتب المفوضية في ليبيا في بيان له أن عدد المسجلين لدى المنظمة أو الذين منحوا اللجوء إلى بلد ثالث وصل إلى 57 ألف شخص حتى مارس الماضي، فيما بلغ عدد النازحين داخليا 170 ألف ليبي، وعدد العائدين من النزوح إلى مدنهم الأصلية 445 ألف ليبي. ويسكن داخل مراكز الإيواء الليبية عشرات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين، الذين تتاح لعدد قليل منهم فرصة توطينهم في بلد ثالث، فيما يعاد معظمهم إلى بلدانهم عن طريق المنظمة الدولية للهجرة. هذا الوضع دفع المفوضية إلى إنشاء “مركز التجمع والمغادرة” في العاصمة طرابلس، بهدف وضع أشخاص محل اهتمام المفوضية، في بيئة آمنة، لتمكين مكتب المفوضية من إتمام إجراءات الحلول الدائمة المناسبة لهم خارج ليبيا. وتشمل تلك الإجراءات إعادة توطين اللاجئين، ولم شمل العائلات، والنقل إلى مراكز طارئة في بلدان ثالثة، والعودة إلى بلد طلب اللجوء سابقا، بالإضافة إلى العودة الطوعية.