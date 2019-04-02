رئيس وفد حكومة اليمن: الحوثيون يعرقلون العمل الإنساني

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رئيس الوفد الحكومي في لجنة الحديدة اللواء صغير بن عزيز
أكد اللواء صغير بن عزيز، رئيس وفد الحكومة اليمنية في لجنة إعادة الانتشار بالحديدة، الثلاثاء، التزام الجيش الوطني اليمني بعملية فتح الممرات وتسهيل العمل الإنساني، في مقابل استمرار العراقيل التي تضعها مليشيا الحوثي الانقلابية.
وأكد عزيز، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن تسهيل العمل الإنساني وبشكل مستمر جاء بناءً على توجيهات الرئيس اليمني وقيادة التحالف العربي، وقد حدد 2 أبريل/نيسان موعدا لتشغيل مطاحن البحر الأحمر بعد عملية تأمينه.
ولفت رئيس الوفد الحكومي اليمني إلى أن عملية بدء تشغيل مطاحن البحر الأحمر وتوزيع المواد الغذائية التابعة لبرنامج الغذاء العالمي كان سيستفيد منها الملايين من أبناء الشعب اليمني.
وقال إن الحوثيين منعوا نحو 120 عاملا وعددا من موظفي الغذاء العالمي، بينهم رئيس البرنامج في اليمن من زيارة المطاحن بعد أن كانوا بصدد تأهيل المصنع وإعداد المواد وتبخيرها.
وندد المسؤول الحكومي بمنع مرور الوفد الأممي، واعتبره عملا غير إنسانيا، لافتا إلى أن الحوثيين يعملون على إعاقة العمل الميداني الإنساني.
وكان كبير المراقبين الدوليين، الجنرال مايكل لوليسجارد، قد التقى الوفد الحكومي وضباط الارتباط المكلفين بمراقبة إعادة الانتشار، معبرا عن استيائه من إعاقة الطرف الآخر لموظفي منظمة الغذاء وعاملي مطاحن البحر الأحمر.
وقالت مصادر متطابقة إن لوليسجارد منح الحوثيين مهلة حتى نهاية الأسبوع الجاري لتنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار والانسحاب من الموانئ، حيث سيكون تقريره حاسما في تحديد الطرف المعرقل.
عملية إرهابية تنسف جهود السلام
على صعيد متصل، قتل 4 جنود يمنيين بينهم ضابط في قوات المدونة الدولية المكلفة بإعادة الانتشار في موانئ الحديدة وذلك في عملية إرهابية نفذتها طائرة انتحارية بدون طيار.
وكشف العقيد عبدالجبار زحزوح، مدير شرطة ميناء الحديدة في قوات خفر السواحل اليمنية في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات استهدفت جنودا وضباطا يمنيين في جزيرة "الزبير" قبالة سواحل الدريهمي في البحر الأحمر.
وقال المسؤول اليمني في قوات خفر السواحل" أبلغنا رئيس لجنة إعادة الانتشار بذلك، وأن الهجوم الإرهابي أسفر عن سقوط 4 أفراد بينهم ضابط يمني برتبة رائد، ونفذ بواسطة طائرة "رون" بدون طيار حوثية".
وأضاف أن ضحايا الهجوم كانوا ضمن القوات المكلفة بإعادة الانتشار في موانئ الحديدة الثلاثة وهي تعمل ضمن المدونة الدولية (ISPS) في تعزيز الأمن البحري في خفر السواحل اليمنية.
وأكد زحزوح لكبير المراقبين الأمميين مايكل لوليسجارد جاهزية قوات خفر السواحل اليمنية لاستلام الموانئ وفق اتفاق ستوكهولم.
ونبه إلى أن خفر السواحل قوات مهنية محايدة ترتبط بالمدونة الدولية وهي المكلفة حسب القانون اليمني بتنفيذ اختصاصها في إعادة الانتشار في الموانئ والسواحل الغربية لليمن.
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